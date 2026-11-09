A Cagliari,nell’ambito dei servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 28enne del posto, operaio e già conosciuto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti

I militari, impegnati in un ordinario servizio di pattugliamento, hanno individuato l’uomo che camminava lungo una via del centro quando, proprio alla loro vista, ha cercato di velocizzare il passo tentando a parer suo di dileguarsi. Il gesto non è passato inosservato ai Carabinieri che a quel punto hanno deciso di identificarlo e sottoporlo a più accurati controlli. La perquisizione personale e successivamente quella presso l’abitazione ha consentito di rinvenire in suo possesso:

•⁠ ⁠una trentina di involucri sigillati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa 1 kg;

•⁠ ⁠oltre una decina di grammi di stupefacente del tipo marijuana

•⁠ ⁠vario materiale per il confezionamento dello stupefacente;

– denaro contante per oltre 3000 euro in banconote di vario taglio, presumibile provento dell’attività di spaccio, tutto sottoposto a sequestro;

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Uta in attesa dei provvedimenti della competente Autorità Giudiziaria.