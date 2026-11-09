Fino a 10 milioni di euro per la continuità territoriale della Sardegna. È quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri convocato questo pomeriggio e dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Il decreto legge approvato oggi vuole fronteggiare l’aumento dei costi del carburante cresciuto in modo importante negli ultimi mesi, impattando inevitabilmente sui costi anche dei biglietti aerei. Una crisi che ha coinvolto tutti i cittadini che ogni giorno si spostano con l’auto ma che ha danneggiato anche chi – per lavoro, studio o piacere- deve prendere un aereo affrontando spese pesantissime.

“Una risposta concreta per assicurare ai cittadini sardi il diritto di spostarsi”, si legge nella nota del Ministero, diritto che deve essere garantito e rispettato.