Anche una donna di Nuxis a Cracovia a due passi dalla piazza dell’orrore dove Oksinski ha ucciso sei persone: “È impossibile spiegare cosa si prova a trovarsi così vicini a una situazione del genere”.

Ha raccontato sui social il dolore e lo spavento vissuto 2 giorni fa: “Ero in vacanza con i miei amici, con la voglia di trascorrere qualche giorno insieme, divertirci e portarci a casa bei ricordi.

E invece ci siamo ritrovati a vivere qualcosa che non avremmo mai immaginato.

Eravamo nella Rynek Główny quando si è verificata la sparatoria” spiega F.D.

“In un attimo, la spensieratezza di una vacanza si è trasformata in paura, confusione e incredulità.

È impossibile spiegare cosa si prova a trovarsi così vicini a una situazione del genere.

Fino a un momento prima stai ridendo, scherzando e godendoti il viaggio, e quello dopo ti rendi conto di quanto tutto possa cambiare in pochi secondi.

Sono esperienze che ti segnano, che ti fanno riflettere su quanto sia fragile la vita e su quanto sia prezioso poter stare bene, insieme alle persone a cui vuoi bene.

Porteremo a casa da questa vacanza tanti ricordi, ma purtroppo anche uno che avremmo voluto non dover vivere mai”.