L’hanno accolto con un lunghissimo applauso ma, soprattutto, palleggiando con i palloni che fino a poche ore fa i ragazzi del Su Planu rincorrevano insieme a lui nella palestra che è il cuore del quartiere. Il feretro di Tore Serra, il 71enne campione di basket che è morto all’improvviso per un aneurisma addominale dopo un lunghissimo e purtroppo inutile intervento chirurgico, è arrivato poco dopo le 17.30 al PalaPirastu di Cagliari.

Schierati in due ali, ad abbracciarlo, i suoi bambini, i suoi ragazzi: tre anni i più piccoli, anche trenta i più grandi. Divisa blu del Su Planu, palloni, lacrime, tantissime lacrime.

Poi la camera ardente è stata aperta al pubblico, dopo aver concesso qualche minuto alla mamma 96enne di salutare quel figlio adorato.

Infine, l’ingresso di tantissime persone che stanno rendendo omaggio all’indimenticabile campione del Brill, in un clima di commozione profonda e condivisa.