Un danno al patrimonio pubblico e un ostacolo alla fruibilità dei percorsi ciclabili. I cartelli indicatori ed esplicativi della Rete Ciclabile della Sardegna sono stati vandalizzati: diversi pali metallici sono stati asportati e la segnaletica è stata lasciata a terra, lungo il ciglio dei percorsi.

A segnalare l’accaduto è Arst, soggetto attuatore per conto della Regione Autonoma della Sardegna della nuova infrastruttura dedicata al cicloturismo isolano.

I cartelli hanno una funzione importante: consentono a ciclisti, turisti e appassionati di orientarsi lungo gli itinerari e di conoscere meglio le caratteristiche del territorio attraversato. La loro rimozione rischia quindi di compromettere la fruibilità dei percorsi, oltre a comportare un danno a un’opera pubblica ancora in fase di realizzazione.

«Danneggiarli significa compromettere un’opera pubblica, sprecare risorse e rendere meno fruibili itinerari che appartengono a tutta la comunità», sottolinea Arst, che richiama al rispetto dei beni comuni.

L’invito è a tutelare un’infrastruttura pensata per favorire una mobilità più sostenibile e offrire nuove opportunità di valorizzazione turistica della Sardegna. «La Sardegna ha bisogno di rispetto, di conoscere e valorizzare la sua bellezza anche con la Ciclovia. Non di devastazione», è il messaggio lanciato dall’azienda.