Nel pomeriggio di ieri un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito da un cinghiale nelle campagne di Nurri. In un primo momento si credeva che l’uomo fosse impegnato in una battuta di caccia mentre era un semplice escursionista. Questo ha scatenato offese e ingiurie ingiustificabili nei riguardi del 55enne, attualmente ricoverato al Brotzu di Cagliari in gravi condizioni. Sulla vicenda è intervenuto Marco Efisio Pisanu, presidente regionale dell’associazione venatoria Cpts-Italcaccia: “Prima di tutto, ricordiamoci di essere persone!”, esordisce in un lungo e accorato post social.

In merito all’aggressione avvenuta ieri nelle campagne di Nurri, dove un cinghiale ha ferito gravemente un uomo, attualmente ricoverato in ospedale, è doveroso precisare che la persona coinvolta, per quanto ci risulta, non era un cacciatore impegnato in una battuta di caccia, ma si trovava in campagna come un semplice escursionista.

Ciò che lascia ancora più amareggiati, però, sono certi commenti comparsi sui social.

Un uomo è gravemente ferito, la sua vita è in pericolo, e qualcuno pensa bene di strumentalizzare questa drammatica vicenda per attaccare e alimentare odio nei confronti del mondo venatorio.

Si può avere qualsiasi opinione sulla caccia, ma speculare sulla sofferenza di una persona per alimentare le proprie battaglie è davvero vergognoso.

Davanti alla vita e alla sofferenza delle persone dovrebbero fermarsi tutte le polemiche.

All’uomo coinvolto e alla sua famiglia va la nostra più sincera vicinanza, con l’augurio di una pronta e completa guarigione.”