Salvatore Serra, un campione nella vita come nello sport: a Monserrato avrebbe dovuto partecipare a un evento contro la violenza di genere in programma il 25 novembre.

Il ricordo commosso del sindaco Tomaso Locci: “Era il gigante buono della pallacanestro sarda, grandissimo sportivo e Presidente della Federazione”.

“Penso che tutti i cinquantenni sardi siano stati grandissimi tifosi dell’Esperia, di quando tentò la scalata alla Serie A per due volte. “Tore, Tore” era il grido che facevamo tutti noi, tifosi sfegati e ragazzi delle giovanili. Io ero Esperino, un loro tifoso sfegatato nei tempi d’oro.

In campo c’erano lui, Graberi, Edoardo Peretti, Spinas, Dotta, Pillosu, Pippo Lai, Panzan, Turella e tanti altri, allenati da Muscas, con la famiglia Villassante e l’avvocato Di Matteo. Quasi tutti sardi, quasi tutti cresciuti nel vivaio dell’Esperia. Questa era la differenza con il basket di oggi, dove in Serie A o B si trovano quasi solo stranieri: l’Esperia di quegli anni aveva costruito qualcosa di raro, una squadra nata e cresciuta in casa propria, e per questo la gente ci si riconosceva davvero.

Mi ricordo ancora che si andava prima a vedere il Cagliari alle tre, poi alle cinque appuntamento fisso all’Esperia, dove il palazzetto si riempiva fino a tremila persone. Famiglie intere, famiglie di tutte le società sportive della città. Lui era il lungo in campo, uno dei più forti di quella generazione.

Purtroppo non ho mai avuto il piacere di giocarci contro perché ero più piccolo, ma ho sempre avuto il piacere di parlargli, prima da ragazzino tifoso nelle giovanili dell’Esperia, poi da sindaco, collaborando con lui da presidente. Ho sempre avuto grande stima nei confronti di un uomo che ha dato tutto se stesso da giocatore, da presidente, e poi creando la sua società dove ha raccolto tantissimi giovani, anche persone tolte dalla strada.

Con Monserrato si è sempre comportato in maniera eccellente, molto disponibile. Abbiamo organizzato diversi eventi insieme. Ci ha sempre detto che avevamo uno splendido palazzetto e che mancava solo il parquet per ospitare eventi di un certo rilievo, ai quali avrebbe voluto partecipare. Non ultimo, ci aveva proposto un’iniziativa per il 25 novembre, per la lotta alla discriminazione di genere, proprio a Monserrato.

Dispiace ancora di più perché ci incontrammo in ospedale più di un anno e mezzo fa, quando mio padre fu ricoverato per dei controlli. Sentii una voce inconfondibile da un’altra stanza, mi affacciai ed era lui, che non era stato bene neanche lui. Condividemmo quei due giorni insieme. Mio padre, pur essendo un calciatore, era un grandissimo estimatore di Tore e della vecchia Esperia, perché al palazzetto non ci andavano solo i ragazzini, ci andavano tutte le famiglie.

Ciao Tore, mi dispiace tanto. Con te si è concluso un pezzo importante del basket sardo, però sono convinto che lassù saprai fare il tuo dovere anche da cestista e da traghettatore”.