Una serata semplicemente allucinante. Migliaia di auto ferme, appuntamenti di lavoro saltati, visite mediche in fumo. I cagliaritani nel caos del traffico paralizzato da banali tamponamenti. Chi governa il traffico della città non ha una sola idea di quello che sta accadendo, non si vedono pattuglie della polizia locale a presidiare via Italia che è una giungla di lamiere. E l’Asse Mediano è totalmente bloccato. Anche Via Mercalli del tutto bloccata in tutti e due i sensi. Stessa situazione a Pirri tutta bloccata, asse mediano bloccato da ambo i lati, Genneruxi e San Benedetto.

Sui social chi ha un’auto è letteralmente disperato e sta perdendo un’intera serata mentre la Giunta Zedda non completa i lavori di rotatorie fondamentali come quella di via Vesalio e a Pirri i lavori per il collettore dureranno almeno un altro anno. È una situazione veramente da incubo che si verifica quasi ogni sera ma che oggi ha avuto il massimo della sua indecenza.