Guspini, tutti in piazza per difendere la sanità nel territorio: centinaia di persone davanti alla Asl, la mobilitazione di una comunità che recrimina i propri diritti.

“La lotta per il diritto alla salute non è contro qualcuno o qualcosa, ma per tutte e tutti” ha sottolineato il sindaco Marco Pala. “Prendere coscienza dell’importanza di un diritto fondamentale e dei servizi al cittadino che devono conseguirne, è un passaggio di civiltà, termometro della nostra società. Da questa emergenza possiamo uscirne solo insieme, cittadini istituzioni ed ASL”.

Il corteo è partito da piazza XX Settembre per raggiungere il Poliambulatorio comunale, sede dell’assemblea pubblica.

Alleanza per la Sinistra: “L’emozionante manifestazione, partita in silenzio e arrivata davanti all’ASL con circa 500 persone per richiedere attenzione sul tema, ha un obiettivo fondamentale: sensibilizzare sul diritto universale alla salute, perché dalla qualità dei servizi sanitari dipende il livello della nostra società.

Il nostro scopo non è condannare o criticare, ma piuttosto evidenziare la necessità di rimediare agli errori del passato, che per anni hanno concentrato tutto sull’ospedalizzazione dimenticando la medicina del territorio” spiega il gruppo politico.

“Oggi l’unica soluzione per la sanità locale è proprio la medicina di prossimità: permette di garantire l’assistenza, assicura la sostenibilità economica e restituisce agli ospedali la loro reale dignità e funzione.

Come amministrazione e gruppi consiliari, vogliamo segnalare con forza questa necessità. Sappiamo che formare nuovi medici richiede tempo, ma è indispensabile continuare a dare segnali chiari, sulla scia di quanto sta già cercando di fare la Regione, aumentando le borse di studio per gli specializzandi e introducendo benefit che rendano nuovamente attrattiva la scelta della medicina generale.

Da parte nostra, ci assumiamo il compito di agire come società educante: informeremo e accompagneremo i cittadini verso un servizio sanitario che deve andare verso di loro, ma che deve essere gestito e organizzato nel migliore dei modi”.