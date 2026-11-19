Circa 150 dosi di hashish e diversi telefoni cellulari sono stati sequestrati all’interno del carcere di Cagliari-Uta durante un’operazione della polizia penitenziaria. A darne notizia è la Fns Cisl, che ha espresso apprezzamento per l’intervento, condotto con il supporto del nucleo cinofili antidroga del carcere di Nuoro-Badu ‘e Carros.

Determinante il contributo di Leo, cane antidroga che ha permesso di individuare la sostanza stupefacente. Secondo il sindacato, il sequestro rappresenta un importante risultato nel contrasto alla circolazione di droga e alle comunicazioni non autorizzate con l’esterno attraverso i telefoni cellulari.

La Fns Cisl ha tuttavia evidenziato come il ripetersi di episodi simili renda necessario rafforzare le misure di prevenzione e controllo per impedire l’introduzione di materiale illecito nell’istituto penitenziario.