1° ANNIVERSARIO
Ad un anno dalla scomparsa della cara
Antonietta Sanna
I familiari che ne custodiscono il ricordo invitano tutti coloro che vorranno unirsi alla preghiera a partecipare alla Santa Messa in sua memoria che verrà celebrata Sabato 10 Ottobre alle ore 19.00 nella Parrocchia San Francesco, Via Piemonte.
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