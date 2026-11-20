Sinnai, crisi in maggioranza, i Progressisti vogliono un cambio in Giunta e si esprimo in aula, la sindaca Pusceddu: “È una richiesta legittima nel confronto politico”.Interviene il primo cittadino dopo i malumori espressi pubblicamente dal gruppo di maggioranza, che si è astenuto dal voto sulla variazione di bilancio, determinando l’uscita dall’aula dei membri del Pd, l’altra parte politica che governa il paese.“Una seduta difficile, una responsabilità che resta.Nell’ultima seduta il Consiglio comunale ha attraversato uno dei momenti più complessi di questo mandato. Voglio raccontarlo con sincerità, perché chi ci ha eletti merita chiarezza e non solo comunicati. Troppe voci contorte e false si rincorrono in queste ore!Una parte dell’aula ha espresso con forza una richiesta di cambiamento nella squadra di governo. È una richiesta legittima nel confronto politico, e l’ho ascoltata con attenzione. Ma la composizione della giunta è una responsabilità che la legge affida al sindaco, che ne risponde davanti alla città e deve esercitarla con equilibrio, non sotto pressione.

Sulle variazioni di bilancio il clima non riguardava più il merito. Le astensioni espresse, insieme a quelle della minoranza, le leggo come un segnale politico rivolto a me. Il segnale l’ho colto. Ma le variazioni non sono atti di parte: servono a far funzionare la macchina comunale, a sostenere i servizi, a dare risposte concrete ai cittadini.

Per questo, insieme a gran parte della maggioranza, ho scelto di lasciare l’aula. Non è stato un gesto di rottura, ma una decisione ponderata, per non prestarmi a una seduta in cui il confronto sulle decisioni da assumere era passato in secondo piano.

Le variazioni di bilancio sono state approvate, e di questo sono grata a chi ha scelto di assumersi la responsabilità del voto. Il bilancio appartiene alla città, e la città non si ferma.

Resto disponibile al dialogo con tutte le forze consiliari, convinta che il dissenso sia una risorsa della democrazia quando si esprime nel rispetto dei ruoli. Governare significa anche tenere la rotta nelle giornate difficili. Continuerò a farlo, con ascolto, rispetto per tutti e senza arretrare sui doveri che mi sono stati affidati”.