La notte scorsa, intorno alle ore 01:30, a Siurgus Donigala i militari della Stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare con permesso di assentarsi, per il reato di evasione.
I militari, nel corso di un controllo domiciliare eseguito alle ore 01:00, hanno constatato l’assenza ingiustificata dell’uomo, rintracciandolo poi intorno alle ore 01:30 mentre rincasava.
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dal reparto procedente, l’arrestato è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.