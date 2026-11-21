Si chiama Aperidown, Aperitivo Solidale: è un nuovo progetto pensato per riunire un sabato o una domenica al mese i bambini, ragazzi e adulti con sindrome di Down, insieme ai loro familiari e a chiunque voglia condividere un pomeriggio di festa e inclusione.

​L’idea è nata per creare a Uta un punto di riferimento fisso dove i ragazzi possano giocare, conoscersi e divertirsi in libertà, e dove le famiglie possano scambiarsi esperienze, informazioni e sorrisi in un clima sereno e accogliente.

Si terrà in via Pietro Mascagni 4, sabato 19/12– ore 17:30 – 19:30.

Gli organizzatori: “Vi aspettiamo a braccia aperte per brindare insieme a questo nuovo inizio”.