Samassi, rientra a casa nella notte ubriaco: aggredisce la madre perché voleva la cena

Una notte di violenza ed esasperazione a Samassi. C.S., 24 anni, è rientrato alle quattro del mattino a casa sua, ubriaco, pretendendo che la madre gli preparasse la cena. Da qui è nato un litigio furibondo e il figlio per l’ennesima volta ha aggredito la madre scagliandosi contro di lei con pugni e calci, ferendola al viso. Le urla della donna si sono udite a distanza. Liberatasi per un attimo è riuscita a chiamare il 112 e la centrale operativa di Sanluri che ha inviato immediatamente due pattuglie dell’Arma. I carabinieri della compagnia sono entrati in casa con il medico della guardia medica e una guardia giurata di scorta notturna.

Il ragazzo in escandescenze ha lasciato la presa sulla madre e aggredito i militari e il medico insultandoli e minacciandoli. Nella concitazione si è scagliato contro la guardia giurata cercando di prendergli la pistola, ma i carabinieri lo hanno bloccato immediatamente evitando il peggio. Una volta riportata la calma il ragazzo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo una notte in cella nella compagnia dei carabinieri, è stato giudicato per direttissima dall’autorità giudiziaria di Cagliari. Arresto convalidato questa mattina, il giudice ha concesso i termini a difesa e ha disposto la misura dell’allontanamento del dalla casa familiare.