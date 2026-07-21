Cagliari, salva il collega in ufficio colto da arresto cardiaco: ha preso il defibrillatore presente nella struttura e, senza pensarci due volte, ha iniziato a praticare il massaggio. Il suo collega all’arrivo dell’ambulanza medicalizzata era cosciente. Paola, la figlia di R.: “Grazie papà per quello che hai fatto, sono orgogliosa di te”.

“Lui è un autista soccorritore del 118 e lo fa come volontario.

Questa mattina si e recato in ufficio e c’è stata un’emergenza perché un collega è stato colpito da arresto cardiaco.

Lui non ci ha pensato due volte ovviamente, ha preso il defibrillatore e dopo la prima scarica il collega ha ripreso coscienza. All’arrivo dell’ambulanza medicalizzata l’uomo era cosciente. È stato trasportato in ospedale e sta facendo tutti gli accertamenti necessari”.

Un gesto compiuto con prontezza che ha salvato la vita a una persona: per tanti sarà solo uno dei casi che si verificano ogni giorno, ma per Paola no, perché l’eroe è il suo papà, volontario del 118, che, per altruismo, si prodiga per salvare vite.