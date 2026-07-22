Tragico incidente stradale nelle prime ore del mattino sulla SS 131 DCN, in territorio di Budoni. Dalle 4, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola è impegnata nelle operazioni di soccorso a seguito di un violento schianto avvenuto all’altezza del chilometro 117.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Passat è finita contro uno dei New Jersey in cemento che delimitano un cantiere stradale. L’impatto è stato violentissimo e per il conducente, un uomo di nazionalità ucraina residente a Olbia, non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono intervenuti, la vittima era già deceduta. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dall’abitacolo.

A bordo dell’auto, sui sedili posteriori, viaggiava anche un bambino di 10 anni. Il piccolo è riuscito a uscire autonomamente dalla vettura ed è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.