Incendio al Pronto Soccorso del Brotzu: evacuati pazienti e OBI, intervento dei Vigili del Fuoco.

Momenti di forte tensione ieri sera all’ARNAS Brotzu di Cagliari, dove un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha reso necessaria l’evacuazione dei pazienti presenti nel Pronto Soccorso e nell’Osservazione Breve Intensiva (OBI).

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere rapidamente in sicurezza pazienti, accompagnatori e personale sanitario. Le squadre sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica degli ambienti interessati, per verificare che non vi siano ulteriori rischi prima del ripristino delle normali attività.

Le immagini dell’evacuazione, con i pazienti sistemati all’esterno in attesa del completamento delle verifiche, riportano inevitabilmente l’attenzione sulle condizioni della sanità pubblica in Sardegna e sulla gestione delle emergenze nelle strutture ospedaliere.

L’ARNAS Brotzu rappresenta il più grande presidio ospedaliero dell’Isola e, proprio per questo, ci si interroga sullo stato delle infrastrutture e sull’effettivo utilizzo delle ingenti risorse destinate al sistema sanitario, comprese quelle provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

È tuttavia doveroso attendere gli accertamenti delle autorità competenti per conoscere le cause dell’incendio e verificare se l’episodio sia riconducibile a un guasto, a un evento accidentale o ad altre circostanze.

Nel frattempo resta una domanda che molti cittadini si pongono: i consistenti investimenti destinati alla sanità stanno realmente traducendosi in strutture più moderne, sicure ed efficienti, oppure persistono criticità che meritano risposte concrete?

La speranza è che, oltre ad accertare quanto accaduto, si intervenga rapidamente per garantire ai cittadini e agli operatori sanitari condizioni di sicurezza adeguate in quello che rappresenta uno degli ospedali più importanti della Sardegna.