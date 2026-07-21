Sardegna ancora in fiamme: incendio tra Villasor e le campagne di Serramanna, nuovamente a Carbonia a due passi dal Sirai, nel nuorese. Le alte temperature sono accentuate dai numerosi roghi in atto che anche oggi devastano il territorio.

A Villasor le alte fiamme stanno divorando campi e alberi, sul posto sono presenti squadre a terra e diversi elicotteri supportati da un canadair. La località è quella di Su Pranu, dove risiedono numerose famiglie.

A Carbonia a bruciare è il territorio limitrofe all’ospedale, interessato dalle fiamme anche poche settimane fa. Situazione critica pure a Bonorva, dove il rogo ha minacciato il centro abitato.