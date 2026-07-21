Villacidro, il fuoco assassino distrugge oltre un milioni di api: l’incendio non arretra, “in questo momento stanno operando sette elicotteri”.
Immagini devastanti quelle che giungono dal territorio martoriato dal grosso incendio in atto da questo pomeriggio partito da Villasor.
“La strage delle api” ha commentato l’ex presidente della Regione Mauro Pili.
“Oltre un milione di api uccise dal fuoco criminale”.
Le ennesime vittime degli incendi, arse vive come tantissimi altri animali morti in queste settimane infernali.