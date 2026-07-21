A causa di un incendio il traffico è temporaneamente bloccato su un tratto della strada statale 293 “di Giba” tra il km 15 e il km 17, e su un tratto della statale 196 “di Villacidro”, tra il km 13 e il km 17, a Villacidro.

Il personale Anas, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine sono sul posto per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numIro verde gratuito 800.841.148