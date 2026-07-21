Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercol edì 2 2 Lugli o . Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno debol i e il mare da poco mosso a mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: \ A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 9 ° C e la minima di 2 7 °C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordov est . Il mare sarà poco mosso . Si prevede allerta meteo per l’afa. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 4 °C e la minima di 2 4 °C. I venti sarann o deboli moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 6 ° C e la minima di 2 4 ° C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco moss o. Si prevede allerta meteo per l’afa . A Nuor o la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 36 ° C e la minima di 2 4 °C. I venti sarann o moderat i al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest- Nordovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per l’afa. Ci aspetta dunque un m ercol edì soleggiato , con venti in prevalenza moderati e temperature in lieve calo che raggiungeranno massime di 39 °C. Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba