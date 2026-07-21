Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 22 Luglio. Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare da poco mosso a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo:\ A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 39°C e la minima di 27°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 24°C. I venti saranno deboli moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 36°C e la minima di 24°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 36°C e la minima di 24°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per l’afa. Ci aspetta dunque un mercoledì soleggiato, con venti in prevalenza moderati e temperature in lieve calo che raggiungeranno massime di 39°C. Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba