Samassi in lutto per Diego Murru, 40 anni, deceduto questa mattina in un tragico incidente a pochi chilometri dal paese: domani l’ultimo saluto al giovane papà.

Viaggiava lungo la strada provinciale che collega Samassi e Serramanna quando ha perso il controllo del mezzo che guidava ed è volato fuori strada. L’urto violentissimo, purtroppo, non ha lasciato scampo all’uomo che, nonostante i tempestivi soccorsi, è deceduto. La notizia del sinistro mortale si è diffusa rapidamente in paese: Murru lavorava come operaio agricolo, aveva tanti amici che oggi piangono per lui. “Samassi si veglia attonita, senza parole,

in silenzio perde un papà, un figlio, un fratello, un amico

Ciao Diego vola alto oltre le nuvole” si legge tra i tanti post e commenti social dedicati all’uomo.

Domani pomeriggio la sua comunità lo accompagnerà nel suo ultimo viaggio, il funerale si svolgerà alle 15,30 presso la parrocchia del paese.