Regionali in Sardegna, Solinas perde quota: in campo Truzzu, la Zedda e il ministro Calderone

Sardegna al voto tra un anno per le regionali. E parte la corsa per la poltrona più importante di villa Devoto. E mentre perde quota ogni giorno che passa la conferma dell’attuale Governatore Christian Solinas, il centrosinistra rinvia i piani di battaglia all’esito delle primarie, l’affermazione alle ultime politiche dell’attuale premier Giorgia Meloni incoraggia i candidati di Fratelli d’Italia a farsi avanti. E ci sono già i nomi sul tavolo: Paolo Truzzu, Alessandra Zedda, Antonella Zedda, Luca Saba (Coldiretti) e la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone.

Il nome del centrodestra verrà deciso al tavolo nazionale. La Lega in Sardegna perde punti e la possibilità che Solinas venga candidato appare sempre più debole. Sul governatore pesa anche la spada di Damocle dei guai giudiziari che, in caso di esito a lui sfavorevole, potrebbero azzerare il consiglio e rimandare tutti a casa, mandando in fumo la legislatura e, ragionano i partiti, vanificando l’impegno e le spese della campagna elettorale.

Anche i Riformatori sarebbero contrari a una nuova candidatura dell’attuale presidente della giunta e sono pronti a sostenere un candidato di Fdi. Il sindaco di Cagliari, uno degli uomini più vicini in Sardegna alla premier, è in campo. Secondo gli osservatori il centrodestra avrebbe molte più possibilità di vittoria in Regione rispetto al comune del capoluogo. Il voto delle regionali inoltre arriverebbe a pochi mesi dalla scadenza della consiliatura a palazzo Bacaredda e così Truzzu, che potrebbe contare sulla presenza di Giorgia Meloni per la campagna elettorale, ci sta pensando concretamente. In caso di sconfitta ritroverebbe la poltrona di consigliere regionale, salutando il Comune.

La corsa di Truzzu riaprirebbe la partita (sempre nel centrodestra) per la candidatura alle comunali. Dove potrebbero correre Edoardo Tocco, Gianni Chessa o Alessandra Zedda. Quest’ultima è in corsa anche per le regionali: nella prospettiva di un accordo tra il centrodestra e il terzo polo.