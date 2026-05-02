Tragedia questo pomeriggio a Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Un giovanissimo di 15 anni era in compagnia di alcuni amici quando si è tuffato nel lago senza però riuscire a riemergere.

Sul posto gli operatori dell’elinucleo dei Vigili del Fuoco di Malpensa, una squadra sommozzatori, una squadra di terra e i soccorritori acquatici, coordinati dai vigili del fuoco di Lecco. Il 15enne è stato purtroppo ritrovato senza vita a 14 metri di profondità. Stando a quanto emerso, le condizioni non erano ideali per tuffarsi.

Il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli, ha dedicato al giovane un post social: “Oggi ha perso la vita un ragazzo, alla ricerca di divertimento, in un posto pericoloso, con divieto di accesso e in un lago che, se non si sa nuotare bene in acqua dolce, è mortale. Serve che si faccia qualcosa nelle case e nelle comunità da dove questi ragazzi partono la mattina, per un pomeriggio di divertimento che spesso è già nell’idea che diventi trasgressivo. E basta poco. Pochissimo”.