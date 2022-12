Pula, via al ricco programma riservato alle festività natalizie

Tra caldarroste, canti, gazebo e lotterie, centinaia di persone hanno partecipato e animato il centro storico del paese.

Oggi si replica: i festeggiamenti continueranno con l’accensione dell’albero della Borgata di Santa Margherita. Durante la serata saranno presenti anche i SuperAnimatori che intratterranno i bambini con giochi bolle di sapone giganti palloncini e tanto altro. A Pula, insomma, come in tanti altri centri sardi, si respira già l’aria natalizia che, grazie all’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Walter Cabasino, in collaborazione con le associazioni del paese, ha organizzato una serie di iniziative dedicate a grandi e piccini. La popolazione ha accolto e apprezzato il primo appuntamento tenutosi l’altro ieri che tra castagne, panettone e spumante, le istituzioni, insieme ai cittadini, hanno accesso il grande albero di Piazza del Popolo.