Sinnai, raid vandalico a scuola: incendiati tutti i mastelli della plastica e del vetro

Raid notturno nel piazzale interno della scuola di via Caravaggio a Sinnai. Qualche balordo, approfittando dell’oscurità, ha dato alle fiamme i maxi e mini mastelli per la spazzatura dell’istituto. Immediato l’arrivo dei Vigili del fuoco, dei carabinieri di Sinnai e del comandante della compagnia di Quartu. Sul posto sono arrivati anche il sindaco Tarcisio Anedda e tre assessori. Chi ha agito, però, potrebbe non aver fatto i conti con le telecamere piazzate in zona.

Le indagini sono già partite e il contributo di alcuni occhi elettronici potrebbe rivelarsi fondamentale.