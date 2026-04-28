Dopo una vita dedicata con amore alla famiglia, ha raggiunto la sua adorata sposa
Augusto Littera
Ne danno il triste annuncio i figli Natalia, Annalisa, Rita con Toni,
Cesare con Rita, Emiliano con Silvia, Marinella, i nipoti Andrea,
Benedetta ed Eleonora.
I funerali avranno luogo Mercoledì 29 Aprile alle ore 16.00
nella Parrocchia Sant’Eusebio in Cagliari.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81