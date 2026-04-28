Quartu Sant’Elena, 3 incidenti in 3 giorni, automobilisti “distratti” “si sono schiantati contro i muri delle abitazioni”. Tratti, forse, in inganno dalla segnaletica orizzontale assente, lo stop non è stato rispettato. La segnalazione giunge da una residente che spiega il pericolo all’incrocio di via Cimabue, angolo via Cagliari: l’asfalto nuovo è in attesa di essere tracciato con la nuova segnaletica, occorrono 3 settimane circa di attesa prima di completare i lavori, bisogna infatti rispettare i tempi tecnici dopo l’intervento di nuova asfaltatura. Intanto “in 3 giorni ci sono stati 3 incidenti, sempre nello stesso punto e sempre nella stessa modalità,

3 giorni in cui le macchine sono diventate rottami a causa dell’assenza di segnaletica orizzontale, in quanto è stata riasfaltata la strada”.

Massima attenzione insomma, anche le strisce pedonali momentaneamente sono in attesa di essere tracciate nuovamente.