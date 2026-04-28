Ore decisive ormai per quanto riguarda il delitto del giovane Leonardo Mocci, ucciso con un colpo di pistola al cuore la notte del 22 aprile in piazza Settimo Severo a Monserrato. La Procura avrebbe già iscritto nel registro degli indagati i primi nomi, responsabili del raid fatale che ha spezzato la vita al 23enne di Villacidro.

Il giovane sarebbe stato colpito per difendere l’amico, aggredito da un gruppetto di persone. I motivi e la dinamica dello scontro sono tuttora al vaglio degli inquirenti, che nelle scorse ore hanno svolto diversi interrogatori serrati per ricostruire le ultime ore di Leonardo.

La famiglia e gli amici del giovane, distrutti dal dolore, attendono di conoscere la verità e che venga fatta assoluta chiarezza sulla tragedia.