È avvolta nel mistero la morte di una giovane di 22 anni, ritrovata senza vita questa mattina in un campo a Cecima, sulle colline dell’Oltrepò Pavese. La ragazza è stata notata da un passante ed è stata poi identificata. È una giovane residente a Voghera e risultava scomparsa da giovedì.

Sul posto anche la polizia scientifica per tutti i rilievi del caso. Al momento ogni ipotesi sull’accaduto resta aperta: gli esami autoptici chiariranno le cause del decesso e se si è tratto di un incidente o di omicidio.

Gli inquirenti sarebbero sulle tracce di un ragazzo che forse era con la 22enne nelle sue ultime ore di vita.