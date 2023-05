Premio letterario “Giacomo Leopardi”, Benedetta Martis di Ussana rappresenterà la Sardegna

Un risultato di grandissimo prestigio per il liceo artistico e musicale “Foiso Fois” di Cagliari, che conferma l’importanza di voler offrire una buona formazione umanistica, musicale e artistica. Così l’alunna Benedetta Martis di Ussana della quarta B Grafica della sede di via Bixio a Pirri ha vinto la finale regionale del premio nazionale dedicato a Giacomo Leopardi giunto alla sesta edizione. Ora la studentessa, amante della letteratura italiana, parteciperà alla finale nazionale che si svolgerà il primo giugno a Recanati e rappresenterà l’intera Sardegna in questo prestigioso premio letterario . Per l’occasione sarà accompagnata dalla docente di lettere Marcella Frau, che ha curato con grande attenzione e amore per il poeta di Recanati la preparazione dell’alunna.

Le prove regionali del concorso sono state esaminate dalla giuria regionale della Sardegna composta dai docenti Gian Luigi Pittau (presidente della commissione e docente di lingua e letteratura italiana), Federica Assorgia e Maria Luisa Brodu. Per il liceo artistico e musicale “Foiso Fois” di Cagliari, diretto dalla professoressa Nicoletta Rossi, che ha espresso la sua gioia e la sua soddisfazione per l’importante risultato raggiunto dall’alunna, è un traguardo di grande prestigio che testimonia il grande spazio dato alla formazione umanistica nel liceo artistico e musicale di Cagliari.

È felicissima la docente di lettere Marcella Frau, che accompagnerà l’alunna a Recanati: ‘La studentessa Benedetta Martis si è aggiudicata il primo posto nella prova regionale, tenutasi all’Istituto Meucci di Cagliari. Nella stessa fase si è brillantemente cimentato anche un altro allievo del nostro liceo, Daniele Melis, della stessa classe. Questa è un’altra conferma della preparazione e dell’impegno che i nostri studenti da sempre manifestano in occasione di iniziative, progetti e competizioni di ambito regionale o nazionale. Un grande in bocca al lupo a Benedetta che andrà a Recanati per la competizione finale, dove avrà l’onore e l’onere di rappresentare tutta la Sardegna’.

La giuria regionale è composta dal professor Gian Luigi Pittau e dalle professoresse Federica Assorgia e Maria Luisa Brodu: “Siamo molto onorati e orgogliosi per la Sardegna – spiegano i tre componenti della giuria – che anche quest’anno partecipa al premio. Leggere Giacomo Leopardi oggi, oltreché per la sua cultura enciclopedica che già di per sé è motivo affascinante, è di estrema importanza perché questo letterato ha affrontato temi ancora oggi molto attuali e si è posto quesiti ancestrali che l’uomo da sempre si pone e sempre si porrà. Il pensiero di Leopardi non solo va riscoperto, ma per molti versi è ancora da scoprire. Un altro buon motivo per leggere uno dei più grandi autori della nostra letteratura è quello di essere controcorrente come lo stesso Leopardi”.