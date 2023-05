Cagliari, nuovo look per la chiesa del Poetto con 150 mila euro della Regione

Tanta gente durante le celebrazioni e troppa umidità che minaccia le opere d’arte. La chiesa della beata Vergine della Salute mostra i segni del tempo. Ma ora ci pensa la Regione che ha finanziato con 150 mila euro, assegnati al Comune di Cagliari (che ha dato il via libera ai lavori), l’intervento di “Valorizzazione e manutenzione straordinaria dell’opera d’arte retablo 12 feste del cattolicesimo e fonte battesimale immersa della Parrocchia Nostra Signora della Salute”. Il denaro verrà utilizzato per sistemare la chiesa del Poetto, afflitta da numerose problematiche e salvare le opere d’arte all’interno.

L’edificio religioso accanto alla spiaggia, costruito in via Lungo Saline tra il 1963 e il 1971, custodisce all’interno una grande pala d’altare di 85 metri quadri. Una pittura murale, con sfondo oro, ispirata alla iconografia della chiesa d’Oriente, con al centro il Cristo Pantocratore e ai lati le scene principali della sua vita terrena, la Dormizione di Maria e la Pentecoste. L’opera è stata realizzata nel 2013 da una équipe di circa 25 pittori spagnoli e italiani e completata da Kiko Arguello, pittore diplomato all’accademia di belle arti San Fernando di Madrid e fondatore, assieme a Carmen Hernandez, del Cammino Neocatecumenale, la dottrina che promuove il ritorno al cristianesimo primitivo e la riduzione della distanza fra il potere temporale e quello spirituale al fine di ricondurre i fedeli alla Chiesa. Al centro dell’edificio il fonte battesimale, una vasca ottagonale interrata raggiungibile attraverso 7 gradini, come i sette peccati capitali , sul fondo una pietra di colore nero su cui è inciso il simbolo del Cristo: immagine della morte spirituale, dalla quale si risorge per il tramite del battesimo.

Il complesso è considerato di fortissima valenza sociale. Anche perché la Chiesa della Vergine della Salute svolge una grande attività con partecipazione di fedeli molto elevata, con la presenza di svariate centinaia di persone. Questa forte frequentazione genera la forte emissione di vapore corporeo, nel corso di celebrazioni che hanno durate anche di alcune ore, e questo determina una produzione, appunto, di umidità e vapore che incide sul microclima interno minacciando il retablo.

D’estate i problemi maggiori, perché la combinazione tra l’insolazione esterna e la produzione di calore e umidità generata dai frequentatori della Chiesa, nonostante la notevole altezza interna e la forma della copertura, non risolvono il problema dell’aria calda e dell’umidità. Anche perché, i condizionatori, in funzione deumidificazione, sono stati sistemati al livello del pavimento e intercettano poca aria calda umida prodotta, che tende a spostarsi verso gli strati superiori della chiesa.

Tra le altre criticità il versante sud-est non intonacato e la presenza di zone di muffa interne dovute ad una cattiva circolazione dell’aria ed alle infiltrazioni di acqua piovana e condizioni climatiche interne con freddo d’inverno e caldo d’estate.

Il progetto di riqualificazione prevede la sistemazione di tutti i copriferro del cornicione di chiusura del tetto, la ricostruzione delle parti demolite. e un cappotto esterno sulla parete laterale lunga lato sud-est (lato spiaggia).