“Più ospedali meno militari”, sit-in di protesta al poligono di Capo Frasca

Sit in di protesta degli antimilitaristi di fronte ai cancelli del poligono di Capo Frasca. “Sono circa cinquanta le persone arrivate da tutta la Sardegna per chiedere a gran voce che si smetta di sperperare denaro nelle esercitazioni e si dirottino le risorse sulla sanità pubblica” scrivono in una nota social A Foras – Contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna –