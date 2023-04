Radio Zampetta Sarda: adozione del cuore per la siamese Rachele

ADOZIONE DEL CUORE PER LA DOLCISSIMA SIAMESE RACHELE, VITTIMA DI MALTRATTAMENTO.

Questa è la triste storia di una gattina siamese che è stata salvata da una situazione di maltrattamento, il suo vissuto è davvero brutto e ce lo racconta lei stessa attraverso le immagini di queste foto.

Ad ogni carezza fa un sobbalzo, trema per la paura facendosi piccola piccola e chiudendo i bellissimi occhietti blu cielo, è solo terrorizzata dalla mano umana che l’ha segnata, per niente aggressiva ma solo remissiva e traumatizzata.

Ha bisogno di un’anima buona che le sappia regalare amore e pazienza con un’adozione in totale sicurezza.

La piccola è veramente bellissima, è stata visitata dai veterinari, sterilizzata e testata risultando una gattina sanissima!

Si trova a Cagliari in attesa di un’ adozione del cuore responsabile.

Serve solo un cuore sensibile che se ne prenda cura!

Chi ha voglia di farsi un regalo e regalare a sua volta tanto amore mandi un messaggio whatsapp alla redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram