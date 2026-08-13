Capoterra festeggia la sua centenaria: una maxi torta e una targa ricordo in dono dal sindaco a nome di tutta la comunità a Eugenia.

L’isola dei nuraghi si conferma terra di longevità: tanti i compleanni super a tre cifre in questi giorni, tra cui quello della neo centenaria Eugenia. Abbracciata dalla sua famiglia, a portare omaggio e saluti è stato il primo cittadino Beniamino Garau: “Un enorme piacere portare a lei, a nome di tutta la città di Capoterra, i nostri più cari auguri e consegnarle la targa per questo straordinario traguardo”.