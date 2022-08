Perdita d’acqua da anni tra Cagliari e Monserrato, gli ecologisti: “Uno spreco di soldi folle e assurdo”

Acqua, tanta acqua. Sprecata. “Pare proprio che da anni ci sia una perdita idrica fra via Decio Mure, in Comune di Monserrato, e Via degli Astri, in Comune di Cagliari”, denuncia Stefano Deliperi, del Gruppo di intervento giuridico.

“Vi sono state varie segnalazioni da parte di residenti inviate anche al gestore del servizio idrico-depurativo regionale Abbanoa, purtroppo senza alcun esito. Si può solo intuire quanta acqua sia stata sprecata durante gli anni. Uno spreco folle, assurdo”.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico ha inoltrato una puntuale segnalazione ai Comuni di Cagliari, di Monserrato e ad Abbanoa, perché sia finalmente riparata l’infrastruttura idrica e gestita con attenzione la preziosa risorsa idrica. il Comune di Monserrato ha comunicato (il 12 luglio 2022) che, “a seguito di sopralluogo di verifica effettuato in data odierna, si è accertato che le perdite riguardano delle reti idriche la cui gestione è di competenza di Abbanoa s.p.a.”.

La comunicazione è stata inviata anche ad Abbanoa e al Comune di Cagliari. Dopo un mese la situazione è invariata.

“Il GrIG, pertanto”, annunciano gli ecologisti, “provvede a inoltrare una nuova istanza per la riparazione della perdita idrica alla società Abbanoa, informando per conoscenza i Comuni di Monserrato e di Cagliari e, in particolare, la Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna, perché valuti se nel perdurante grave spreco di acqua possano ravvisarsi eventuali estremi di danno erariale”.