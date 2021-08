Paradiso sfregiato a Torre delle Stelle: “Rifiuti come biglietto da visita per i turisti che arrivano”

Eccolo, l’ennesimo paradiso sfregiato in Sardegna. Rifiuti nelle viuzze che affacciano sulla porzione di litorale di Torre delle Stelle nel tratto di Maracalagonis. La testimonianza, con tanto di foto, arriva a WhatsApp Casteddu da Riccardo: “Questo è il biglietto da visita di Torre delle Stelle ai turisti che arrivano. Questo è il ricordo dei turisti che lasciano Torre delle Stelle perché affittando in nero le seconde case non hanno nessuna intenzione di fare la raccolta differenziata”. A nulla, purtroppo, servono i cartelli posizionati dal Comune che invitano a gettare i rifiuti negli appositi contenitori. I “caddozzi”, purtroppo, non si fermano nemmeno in estate.