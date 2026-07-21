Dramma questi pomeriggio ai giardini davanti al lago di Como, nel tratto del Tempio Voltiano.

Una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata nel lago mentre giocava con alcuni amichetti ma purtroppo non è più riemersa.

Sul posto i vigili del fuoco, i sommozzatori, il personale del 118 e la polizia. Le ricerche sono attualmente in corso mentre i genitori della piccola sono stati ascoltati in questura. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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