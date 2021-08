Joao ne fa due e il Cagliari rimonta: pareggio rossoblù contro lo Spezia

Due a due alla prima giornata. Alla Unipol Domus il Cagliari pareggia contro la Spezia. Partono malissimo i rossoblù e vanno sotto due a zero coi gol di Gyasi nel primo tempo e Bastoni nella ripresa. A dare la sveglia agli undici di Semplici ci pensa però Joao Pedro che prima su azione e poi su rigore regala il pareggio ai tifosi (nuovamente sugli spalti). Ma nel finale il Cagliari non riesce a trovare il gol della vittoria. Nandez n campo dall’inizio, prima fischiato e poi applaudito dopo una prestazione maiuscola. Domenica sera la sfida a San Siro contro il Milan. Nel frattempo un’altra settimana di calciomercato. I rossoblù cercano rinforzi in difesa e in attacco.