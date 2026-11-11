Nuovo stadio del Cagliari, pubblicato il bando: Zedda annuncia un altro passo verso la nuova casa rossoblù

Un altro passaggio concreto nel percorso che dovrà portare alla realizzazione del nuovo impianto sportivo. Il sindaco Massimo Zedda annuncia la pubblicazione del bando per il nuovo stadio del Cagliari, definendolo un ulteriore tassello nella riqualificazione del quartiere Sant’Elia.

«Pubblicato oggi il bando per il nuovo stadio. Un altro passo verso la casa del Cagliari e dei suoi tifosi. Un altro tassello nella più ampia rigenerazione in corso del quartiere Sant’Elia. Forza Cagliari!». È il messaggio affidato ai social dal primo cittadino, che saluta così un nuovo avanzamento di una delle opere più attese dalla città e dal mondo rossoblù.

Con la pubblicazione del bando si apre ufficialmente la fase della gara internazionale per affidare la realizzazione e la gestione del nuovo impianto.

Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 213 milioni di euro, attraverso un partenariato pubblico-privato, con il contributo della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari. Quest’ultimo parteciperà anche alle operazioni di demolizione e bonifica del vecchio Sant’Elia.

La pubblicazione del bando rappresenta un passaggio particolarmente atteso dopo mesi di verifiche tecniche e amministrative. Adesso il percorso entra in una fase decisiva, con l’obiettivo di trasformare il progetto in un’opera concreta e dare alla squadra rossoblù uno stadio moderno, funzionale e capace di ospitare anche grandi eventi.

Non soltanto un nuovo impianto sportivo, dunque, ma un intervento destinato a incidere profondamente sul futuro di Sant’Elia e sulla trasformazione di un’intera area della città. Resta inoltre aperta la prospettiva di Cagliari tra le sedi degli Europei di calcio del 2032.