Dopo una vita interamente dedicata alla famiglia, è mancata all’affetto dei suoi cari
MARIA GIUSEPPA MULAS BINA
Nota Mariolina
Addolorati ne danno il triste annuncio il marito Maurizio, i figli Alessandro, Gabriella e Alberto con le adorate nipoti Margherita e Francesca.
I funerali avranno luogo il giorno 12 novembre nella Parrocchia di San Lucifero in Cagliari, ove alle ore 14,30 sarà celebrata la Santa Messa corpore praesenti.
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