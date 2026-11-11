Ancora violenza nell’hotspot di Monastir, dove una maxi-rissa che avrebbe coinvolto circa quaranta persone, con l’utilizzo di armi da taglio e alcuni feriti, riaccende l’allarme sulla sicurezza all’interno della struttura e nelle aree circostanti. A intervenire è il Sindacato autonomo di Polizia (SAP) della Sardegna, che chiede un rafforzamento urgente degli organici e maggiori controlli.

Il sindacato parla di «ennesimo, gravissimo campanello d’allarme» e denuncia una situazione ormai estremamente critica, che rischia di compromettere la sicurezza degli operatori di Polizia e del territorio circostante.

Il SAP riconosce gli interventi realizzati dalla Questura di Cagliari e dalla Prefettura all’interno del centro, finalizzati a migliorare le condizioni della struttura e la sua gestione. Ma, secondo il sindacato, resta irrisolto il problema principale: l’atteso incremento del personale non si è concretizzato.

«Ed è proprio questo il nodo centrale della questione», sottolinea il SAP, che pur comprendendo le emergenze nazionali e le necessità di rafforzamento degli organici nelle grandi città, contesta il rischio che la Sardegna venga relegata in secondo piano.

Per il sindacato, il problema non riguarda soltanto quanto accade all’interno dell’hotspot, ma anche le zone limitrofe, dove potrebbero verificarsi ripercussioni sull’ordine pubblico e sulla sicurezza delle comunità interessate.

Gli agenti, secondo il SAP, sono costretti quotidianamente a fronteggiare situazioni complesse e imprevedibili senza un adeguato supporto di personale e strumenti operativi. Da qui la richiesta di un intervento urgente al Ministero dell’Interno e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Tra le proposte avanzate c’è l’incremento immediato degli organici della Questura di Cagliari e dei servizi interessati, valutando anche la creazione di un nucleo di polizia dedicato esclusivamente a Monastir. Il sindacato sollecita inoltre un rafforzamento delle pattuglie nelle aree vicine al centro e un potenziamento dei controlli sia all’interno sia all’esterno della struttura.

«Presenza dello Stato significa prevenzione: è di questo che ha necessità il territorio», evidenzia il SAP, chiedendo anche misure organizzative e strutturali per evitare il ripetersi di episodi di violenza.

«I colleghi di tutte le forze di polizia presenti sul territorio, impegnati quotidianamente, non possono essere lasciati soli a fronteggiare una situazione di questa gravità», afferma il segretario regionale Andrea Listo, che conclude con un appello alle istituzioni: «È necessario che alle parole seguano fatti concreti. Non possiamo aspettare che si verifichi un episodio ancora più drammatico per comprendere che il problema esiste e che necessita di risposte immediate».