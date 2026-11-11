Rapina pluriaggravata: questa l’ipotesi di reato nei riguardi di un 25enne straniero che ha rapinato una donna di 74anni in via Roma a Cagliari.

Nella mattina di sabato gli agenti della Squadra Volante sono stati inviati dalla Sala Operativa in piazza del Carmine dove, tramite linea 112 N.U.E., era stato richiesto l’intervento di una pattuglia in quanto un utente riferiva che un’anziana donna aveva appena subito un tentativo di scippo nella vicina via Roma. Gli operatori della Volante, giunti sul posto, prendevano contatti con il richiedente, il quale raccontava che, mentre si trovava all’interno di un esercizio commerciale, udiva delle forti grida provenienti dall’esterno. L’uomo si precipitava immediatamente fuori dal negozio, dove notava due uomini, di origini straniere, vicini ad una donna anziana, che era stata appena rapinata. I due soggetti, vista la presenza di passanti intervenuti per dare ausilio alla donna, si allontanavano velocemente dal posto.

Nel frattempo, un altro equipaggio della Squadra Volante, sulla base della descrizione fornita dal richiedente, individua e fermava uno dei due uomini, mentre un’altra pattuglia riusciva a prendere contatti con l’anziana vittima, 74enne, la quale ancora in stato di shock, raccontava che, mentre passeggiava, veniva sorpresa alle spalle da due uomini, uno dei quali riusciva a sfilarle il cellulare dalla borsa. La donna, nonostante il grande spavento, con l’ausilio di alcuni passanti, è riuscita a recuperare il proprio telefonino.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.