Quartu Sant’Elena, mail di minacce agli istituzioni scolastici, Milia scrive ai dirigenti: “Possono assumere in autonomia, ove lo ritengano, le iniziative reputate più opportune a tutela della comunità scolastica”.

Caos e disordini dopo l’attacco web indirizzato alle scuole di tutta Italia: Quartu non è rimasta esente e anche nella terza città della Sardegna il clima si è fatto teso. Il sindaco Graziano Milia è intervenuto per rassicurare il mondo della scuola: “Con riferimento ai messaggi di posta elettronica a contenuto minatorio pervenuti in data odierna a diversi istituti scolastici, tra cui istituti del territorio comunale, si comunica ch, sentiti il Prefetto di Cagliari e le altre Autorità istituzionali competenti, è stato rappresentato che, secondo le vigenti disposizioni ministeriali, i Dirigenti Scolastici, nella loro qualità di dirigenti dello Stato, possono assumere in autonomia, ove lo ritengano, le iniziative reputate più opportune a tutela della comunità scolastica.

Ogni valutazione in ordine alle misure da adottare presso ciascun istituto è pertanto rimessa nell’esercizio delle prerogative proprie della funzione.

L’amministrazione comunale segue l’evolversi della situazione in costante raccordo con le autorità competenti e resta a disposizione per ogni forma di collaborazione che si rendesse necessaria”.

Anche a Sestu, Assemini, Elmas, Decimomannu, Maracalagonis, Carbonia sono state evacuate le scuole in via precauzionale: sono stati chiamati i genitori degli alunni che hanno provveduto a riportare i figli a casa.

A Carbonia, le evacuazioni hanno interessato i licei e gli istituti superiori, la scuola primaria di via Mazzini e la scuola secondaria di primo grado Satta, con l’attivazione delle procedure di sicurezza a tutela degli studenti, dei docenti e del personale scolastico.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per effettuare le verifiche necessarie e accertare l’eventuale presenza di situazioni di pericolo.

Il Sindaco e il Comandante della Polizia Locale sono presenti sul campo, per seguire direttamente l’evolversi della situazione e le operazioni in corso, in raccordo con le autorità competenti.

“Il Comune di Carbonia invita la cittadinanza a mantenere la calma e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, evitando la diffusione di informazioni non verificate”.