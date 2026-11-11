Nuovo stadio di Cagliari, Farris: “647 rilievi sul progetto, 16 ancora aperti. Chi rifà i conti?”

Dopo la pubblicazione del bando, il consigliere comunale di CiviCA solleva dubbi sulle verifiche tecniche e sull’equilibrio economico-finanziario dell’opera: «Il Consiglio si è espresso su un progetto preciso. Quello messo a gara è lo stesso?»

Il bando per il nuovo stadio di Cagliari è finalmente arrivato, ma sulla procedura si accendono nuovi interrogativi. A sollevarli è il consigliere comunale di CiviCA, che dopo un accesso agli atti parla di 647 rilievi formulati dai verificatori sul progetto e di 16 osservazioni che risulterebbero ancora aperte, in tutto o in parte.

Una vicenda che, secondo il Consigliere, merita chiarimenti proprio nel momento in cui l’amministrazione comunale ha compiuto il passo atteso da anni con la pubblicazione della gara. «Alla fine, dopo otto cronoprogrammi disattesi, il bando per il nuovo stadio è arrivato. Una buona notizia, apparentemente, per la città e per l’intera Sardegna», osserva.

Ma dall’esame della documentazione emergerebbero diverse criticità. I rilievi dei verificatori avrebbero riguardato prezzi, quantità delle lavorazioni, computi metrici, impianti, interferenze con i sottoservizi e costi della sicurezza. I progettisti avrebbero risposto alle contestazioni, integrando la documentazione, correggendo gli elaborati e modificando alcune componenti economiche. Non tutte le osservazioni, però, sarebbero state superate.

Il punto più delicato, secondo la ricostruzione del consigliere, riguarda il Piano economico-finanziario. I verificatori avrebbero dichiarato di non aver potuto esaminare il PEF nel merito. Una circostanza che apre una serie di interrogativi sulla tenuta complessiva dell’operazione.

«Perché si pubblica il bando se ci sono 16 osservazioni aperte? Se sono cambiati prezzi, quantità e lavorazioni, sono mutati anche i costi dell’investimento? E se sono cambiati i costi, è stato aggiornato anche il PEF?», domanda il consigliere.

La questione, sottolinea, riguarda anche il rapporto tra il progetto approvato dal Consiglio comunale e quello effettivamente mandato in gara. L’assemblea cittadina si è espressa su una determinata configurazione dell’opera e su uno specifico equilibrio economico-finanziario. Da qui il dubbio: le modifiche apportate dopo le verifiche hanno lasciato inalterato il progetto approvato oppure hanno inciso su elementi tali da richiedere un nuovo passaggio in aula?

C’è poi il tema delle responsabilità. Se i verificatori non hanno potuto esaminare nel merito il Piano economico-finanziario, chi ha certificato il mantenimento dell’equilibrio economico dell’intervento? Il dirigente, la Giunta o un altro soggetto?

Domande che il consigliere rivolge all’amministrazione comunale, chiedendo di rendere pubblici i cambiamenti intervenuti, i relativi costi e le verifiche effettuate.

Il bando rappresenta un passaggio importante per il futuro dello stadio e del quartiere Sant’Elia, ma per il Consigliere non basta arrivare alla gara: occorre anche fare piena chiarezza sui numeri e sulle modifiche intervenute. «Dopo otto cronoprogrammi disattesi, sarebbe davvero il colmo scoprire che, oltre alle date, bisogna rifare anche i conti».