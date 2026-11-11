Sequestro preventivo di un immobile del valore di 80mila euro a Decimoputzu, nel cagliaritano, nei confronti di un uomo già sottoposto alla sorveglianza speciale e condannato in passato per reati contro il patrimonio e la persona. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Cagliari al termine di un’indagine patrimoniale in materia di prevenzione antimafia, coordinata dalla procura della Repubblica.

Gli accertamenti avrebbero fatto emergere una presunta omessa comunicazione alle autorità competenti di variazioni patrimoniali legate all’acquisto dell’immobile. L’uomo, in quanto destinatario di una misura di prevenzione definitiva, era tenuto per legge a comunicare alla Guardia di finanza, per dieci anni, ogni variazione del proprio patrimonio relativa a beni di valore pari o superiore a 10mila euro.

Sulla base degli elementi raccolti, il gip del Tribunale di Cagliari ha disposto il sequestro preventivo del bene, finalizzato alla confisca. Il provvedimento è stato quindi eseguito dai militari delle fiamme gialle.

L’operazione rientra nell’attività della guardia di finanza per il monitoraggio delle consistenze patrimoniali e il contrasto all’impiego nell’economia legale di capitali di possibile provenienza illecita.