«A Monastir la situazione peggiora di giorno in giorno. Siamo passati dai problemi di gestione ai disordini, dalle molestie alle aggressioni fisiche. Ora un uomo è stato accoltellato alla schiena ed è ricoverato con trenta giorni di prognosi. Un altro è stato arrestato per tentato omicidio. Nei giorni scorsi ci sono stati incendi e violente risse. È un’escalation gravissima che richiede un intervento immediato del Governo».

È la denuncia di Gianluca Mandas, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, dopo l’ennesimo episodio di violenza nel centro di accoglienza di Monastir.

«Le conseguenze ricadono anche sui cittadini e sulle attività commerciali dei comuni circostanti. Riceviamo continue segnalazioni di molestie, furti, danneggiamenti e disturbi ai negozi. A San Sperate si sono verificati nuovi disordini all’interno di un supermercato. I commercianti hanno diritto di lavorare tranquillamente e le famiglie di vivere in sicurezza. Le istituzioni devono garantire entrambe le cose».

Da giugno il complesso ospita sia un centro di accoglienza straordinaria (CAS) sia un hotspot per identificare i migranti appena sbarcati. Le presenze hanno raggiunto picchi di circa 800 persone, rispetto a una capienza originaria di circa 300 posti. La separazione insufficiente tra le due strutture, la carenza di personale e le difficoltà nei controlli sono state segnalate più volte. Gli arrivi continuano ad aumentare la pressione sul centro.

Il Movimento 5 Stelle segue la situazione da mesi. Il primo settembre Mandas e il coordinatore regionale Alessandro Solinas hanno effettuato un sopralluogo con il sindacato di polizia ANIP. Il 9 settembre la senatrice Sabrina Licheri ha presentato un’interrogazione parlamentare, chiedendo rinforzi, controlli agli accessi e una diversa organizzazione della struttura. La questione è stata portata anche all’attenzione della Prefettura e del Consiglio regionale. Il 10 novembre il deputato Alfonso Colucci ha chiesto al ministro dell’Interno di visitare Monastir e riferire in Parlamento.

«Abbiamo effettuato sopralluoghi, chiesto verifiche e coinvolto le istituzioni competenti. Le nostre segnalazioni risalgono a oltre due mesi fa. In questo periodo la situazione si è aggravata fino a mettere concretamente a rischio la vita delle persone. Il Governo deve assumersi la responsabilità di quanto sta accadendo e intervenire sulle cause di questa emergenza: sovraffollamento, personale insufficiente e organizzazione inadeguata. Servono provvedimenti immediati per garantire la sicurezza di chi vive e lavora nel centro e delle comunità circostanti».