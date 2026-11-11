RINGRAZIAMENTO E TRIGESIMO
Ad un mese dalla scomparsa del caro e indimenticabile
Massimo Cocco
la moglie Anna, i figli Rita, Riccardo con Rita e Greta
ringraziano quanti con fiori, scritti e la loro presenza
hanno partecipato al loro dolore ed invitano tutti coloro
che vorranno unirsi nella Santa Messa in ricordo che
verrà celebrata Venerdì 13 Novembre alle ore 18.15
nella Parrocchia di San Pietro ad Assemini.
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