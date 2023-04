Nessuna traccia dei sub dispersi a Stintino, l’ultimo drammatico messaggio: “Ci tuffiamo in acqua”

Nessuna traccia dei due sub dispersi, da ieri pomeriggio, nelle acque davanti a Stintino, in Sardegna. Il 35enne e trentottenne sono usciti forse per pescare e all’improvviso la loro piccola barca ha iniziato ad imbarcare acqua. L’sos alla Guardia costiera è stato immediato: “Ci tuffiamo in acqua, abbiamo le mute”, queste le loro ultime parole. Ricerche non stop anche di notte, purtroppo senza esito. I vigili del fuoco, la capitaneria con anche l’ausilio degli elicotteri continuano a controllare tutto lo specchio d’acqua attorno al quale è affondata la barca.